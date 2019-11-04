Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим числом автокредитов

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). По итогам III квартала текущего года Татарстан занял четвертое место среди регионов России по количеству выданных автокредитов.

Согласно информации аналитического агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй, с июля по сентябрь 2019-го в республике было выдано 13,5 тыс. автокредитов. Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

При этом в целом по стране за три месяца кредитные организации выдали 259,2 тыс. автокредитов, их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 19,1%.

Регионом – лидером по числу приобретенных в кредит автомобилей ожидаемо стала Москва (19,3 тыс. автокредитов, рост – 14,1%). На втором месте – Московская область с 15,8 тыс. автокредитов и ростом на 18,8%, а на третьем – Санкт-Петербург с 15,4 тыс. кредитов и 14,2% роста. Пятым регионом в топе стал Башкортостан с 11,7 тыс. приобретенными в кредит авто и ростом в 5,8%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан занял четвертое место среди регионов России по числу новых машин.

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