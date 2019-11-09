Правительство РФ определило размер пособий по безработице на 2020 год

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В 2020 году минимальный размер пособия по безработице в России составит 1,5 тыс. рублей, максимальный – 8 тыс. рублей.

Это следует из постановления Правительства страны, которое подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

При этом размер пособий для оказавшихся безработными граждан предпенсионного возраста может быть выше – до 11 тыс. 280 рублей.

Таким образом, в будущем году размер пособий по безработице в России увеличиваться не будет.

В 2019 году Министерство труда и социальной защиты России увеличило размер пособия по безработице впервые за десять лет – с 2009 года. Ранее минимальное пособие равнялась 850 рублям, максимальное – 4,9 тыс., отмечает газета «Известия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан вошел в топ-10 российских регионов с низким уровнем безработицы.

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