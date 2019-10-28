(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Татарстан вошел в топ-10 российских регионов с низким уровнем безработицы. Это следует из исследования РИА Новости на основе данных Росстата.

По итогам июня-августа 2019 года уровень безработицы в республике составил 3,2%, что ниже среднего значения по всей стране — 4,4%. При этом показатель по РТ показал положительную динамику в 0,1%. Согласно исследованию, на сто открытых вакансий в Татарстане приходится 140 человек.

В целом безработица по стране сократилась на 0,3 п. п. по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.

В 56 регионах страны уровень безработицы снизился, в восьми — не изменился, в 21 — вырос по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (1,3%), высокий — в Ингушетии (26,2%). Всего по стране 3,3 млн человек классифицируются как безработные.

Ранее Минтруд РТ назвал сферы с наибольшими рисками потерять работу.

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