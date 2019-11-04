Диетологи назвали способы похудеть без занятий спортом

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Диетологи рассказали, как можно похудеть без занятий спортом. Советы опубликованы на портале Food.news.

Нужно есть больше богатых белком продуктов: мяса, птицы и рыбы. В качестве альтернативы можно употреблять тофу, горох, фасоль, нут, семена чиа, орехи, несоленый арахис и тыквенные семечки.

Кроме того, поможет «прерывистый» режим питания, когда есть можно ограниченное время. К примеру, можно отказаться от приемов пищи после 18.00.

Для альтернативы диетологи предлагают трижды в неделю есть 25% суточной потребности в калориях, а в остальные дни питаться в обычном режиме.

Специалисты также рекомендуют избегать стрессов, поскольку они пробуждают аппетит. Помочь снижению веса может и нормализация режима сна.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для укрепления иммунитета диетологи посоветовали есть квашеную капусту.

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