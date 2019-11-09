Марат Зяббаров напомнил о ящиках для сбора просьб по проведению сельхозярмарок

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров побывал на сельскохозяйственной ярмарке в Вахитовском районе Казани и напомнил о возможностях повлиять на ассортимент продукции, представленных на подобных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

На площадку, расположенную на улице Тинчурина, свою продукцию – мясо, рыбу, молоко, масло, мед, колбасы, сыр, яйца, картофель, овощи, ягоды, сахарный песок и муку – привезли фермеры из Атнинского района республики. Руководитель Минсельхозпрода РТ побывал во всех торговых точках и пообщался с продающими свои товары аграриями. Участие в этих беседах приняли и покупатели.

Марат Зяббаров отметил хорошую организацию ярмарок и напомнил: «Для изучения потребностей горожан на каждой площадке имеются специализированные ящики. Каждый может написать свои пожелания и то, какой продукции не хватает. Мы постараемся на следующую неделю привезти все необходимое».

Сельскохозяйственные ярмарки сегодня по традиции развернулись в Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района. Пенсионеров бесплатно угощали горячим чаем с выпечкой, а в Московском районе столицы Татарстана приготовили для гостей площадки плов в большом казане.

Помимо министра сельского хозяйства и продовольствия республики, сельхозярмарки в эту субботу посетили заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Альберт Каримов, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, а также заместители главы Минсельхозпрода, руководители подразделений АПК и специалисты министерства.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане открыта горячая телефонная линия по вопросам проведения сельхозярмарок.

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