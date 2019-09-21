В Минсельхозпроде РТ открыли горячую телефонную линию по вопросам проведения ярмарок

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана открыли горячую телефонную линию по вопросам проведения ярмарок.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, такое решение принято в связи с тем, что сельскохозяйственные ярмарки пользуются популярностью у горожан, особенно старшего поколения, и имеют большое социальное значение.

Теперь, позвонив по телефонам горячей линии: 8 (843) 221-76-23 и 221-76-24, горожане смогут уточнить адреса торговых площадок сельхозярмарок, узнать ассортимент продукции, сообщить свои пожелания и замечания, касающиеся проведения ярмарок.

«Кроме того, посетители ярмарок могут сообщить о том, какая продукция им нужна, и непосредственно на торговых площадках, где для заявок покупателей предусмотрены специальные ящики», – уточнили в пресс-службе министерства.

Осенние ярмарки по реализации сельхозпродукции, организованные Минсельхозпродом РТ, проходят по субботам в Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района. «В этом году они проводятся с 14 сентября и будут проходить до 28 декабря включительно», – напомнил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолий Никитин.

По словам собеседника агентства, ярмарки предлагают покупателям широкий ассортимент продукции по доступным ценам. Это картофель и овощи, мясо скота и птицы, колбасные изделия, яйца куриные, мука, макаронные изделия, крупы, мед, сахар, молоко, масло сливочное и растительное, сыры, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия и другие продовольственные товары.

С адресами и месторасположением ярмарочных площадок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в текущем году на пяти весенних и семи осенних ярмарках для реализации было завезено сельхозпродукции и продовольственных товаров на общую сумму 737 млн рублей.

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