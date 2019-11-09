Назван единственный регион России, где мужчин больше, чем женщин

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Единственным регионом России, в котором живет больше мужчин, чем женщин, оказался Чукотский автономный округ. Об этом со ссылкой на Росстат пишет «Российская газета».

Впрочем, и здесь превосходство в численности представителей сильного пола является минимальным – 50,11% мужчин против 49,89% женщин.

Число мужчин и женщин почти равно лишь в четырех регионах. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае доля мужского населения равняется 49,57%, в Чеченской Республике – 49,06%, а в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 49%.

В остальных регионах разрыв между количеством представителей двух полов заметно более выражен. Меньше всего мужчин насчитывается в Новгородской области (44,88%), Санкт-Петербурге (44,86%), Тульской области (44,83%), Республике Ингушетия (44,74%), Ивановской (44,69%) и Ярославской (44,65%) областях.

Советник руководителя Росстата Павел Смелов пояснил, что в России традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек, но постепенно разрыв начинает сокращаться. «<…> превышение мужчин над женщинами наблюдается до возраста 35 лет. Затем соотношение меняется в обратную сторону, и с каждой последующей возрастной группой мужчин становится меньше, чем женщин», – сообщил он.

В среднем по стране с учетом всех возрастных групп на 1000 представителей мужского пола приходится 1156 представительниц пола женского, отмечает издание. Более точные данные о соотношении мужчин и женщин должна дать Всероссийская перепись населения 2020 года, о которой ранее писало ИА «Татар-информ».

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