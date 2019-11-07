Глава Росстата: Без преувеличения переписи населения можно назвать ДНК страны

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Руководитель Росстата Павел Малков считает, что переписи населения можно назвать ДНК страны. Об этом сообщается на странице Татарстанстата в Фейсбуке.

«Подобно тому, как в ДНК содержится полная информация о строении и свойствах организма, так и переписи населения хранят и передают из поколения в поколение данные о нашем обществе, причем во всех подробностях. Поэтому без преувеличения переписи можно назвать ДНК страны. Только опираясь на этот фундамент, мы сможем принимать правильные решения и создавать свое будущее», – отметил Павел Малков.

Всероссийская перепись населения, которая состоится в октябре 2020 года, станет двенадцатой переписью в истории России.

Согласно информации Росстата, перепись 2020 года пройдет в принципиально новом цифровом формате, благодаря чему процесс переписи станет более удобным и комфортным для россиян. Кроме того, «изменился и фирменный стиль главного статистического события десятилетия – вместо традиционно строгого и официального он стал приветливым и дружелюбным».

Как показал соцопрос, за год до старта Всероссийской переписи населения 74% жителей страны заявили, что одобряют ее проведение, а 52% респондентов назвали заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги» предпочтительным способом прохождения переписи, отмечает медиаофис ВПН-2020.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», основным нововведением ВПН-2020 станет возможность заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в интернете.

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