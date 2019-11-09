Роспотребнадзор предупредил об опасности кухонных губок

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Кухонные губки могут содержать 362 различных вида бактерий, среди которых есть и вызывающие опасные заболевания. Об этом предупреждают составившие памятку об опасности кухонных губок специалисты Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

В частности, 77% исследованных губок содержали колиформные бактерии, способные приводить к острым кишечным инфекциям, а 18% – стафилококковые бактерии. Еще в 86% изученных губках имелись дрожжи и плесень.

При изучении поверхности ручек и кнопок кухонных плит в 27% случаев также была обнаружена плесень, а еще в 14% – колиформные бактерии. Помимо этого, опасность распространения инфекции может быть связана с раковинами, столешницами, разделочными досками, холодильниками и кухонными приборами.

«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

В связи с этим эксперты Роспотребнадзора напомнили об элементарных мерах гигиены, среди которых – использование разных разделочных досок для различных продуктов, регулярная уборка холодильника, замена губки для мытья посуды раз в неделю и так далее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление.

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