Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). О продуктах, наиболее часто вызывающих отравление, и о методах обращения с ними рассказала испанский диетолог Мария Мерино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на La Vanguardia.

Наиболее опасным продуктом Мерино назвала яйца. Она напомнила, что их необходимо хранить в холодильнике и нельзя мыть. Салаты же, содержащие майонез или иные соусы из яиц, специалист посоветовала сразу же убирать в холодильник.

Рыбу и морепродукты врач рекомендовала покупать только в проверенных местах, соответствующих санитарным нормам. И добавила, что перед употреблением они «должны подвергаться заморозке как минимум на 72 часа».

Кроме того, диетолог напомнила о запрете есть курицу в сыром виде из-за сальмонелл и стафилококков и необходимости быть уверенным в местах, где приобретаются другие виды мяса (особенно для блюд, подобных тартару).

Овощи и фрукты следует тщательно мыть – например, в миске, добавив при этом в воду лимонный сок, заключила эксперт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что названы утренние привычки, которые позволят избавиться от лишнего веса.

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