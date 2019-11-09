Жители России стали покупать меньше антибиотиков

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В России с начала 2019 года отмечается снижение спроса на антибактериальные препараты. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group сообщает RT.

За девять месяцев текущего года российские аптеки реализовали 152,8 млн упаковок антибиотиков на 26,4 млрд рублей по сравнению со 155,5 млн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, снижение составляет почти 3 млн упаковок.

При этом, по информации аналитиков, всего за первые три квартала этого года отечественные аптеки продали 3,81 млрд упаковок лекарств на 739,2 млрд рублей.

С конца 2017-го в РФ реализуется Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности, рассчитанная на период до 2030 года. В том числе она предполагает «контроль за тем, чтобы антибиотики в аптеках отпускались по рецепту», отмечает телеканал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики назвали лекарства, которые часто принимаются неправильно.

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