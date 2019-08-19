Медики назвали лекарства, которые часто принимаются неправильно

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Многие люди допускают ошибки при приеме антибиотиков, средств от кашля, жаропонижающих, капель для носа, слабительных и других лекарств. Неправильное применение может привести к осложнениям, пишут «Известия» со ссылкой на Медикфорум.

Так, антибиотики не следует принимать без назначения врача — у бактерий может развиться резистентность к ним. В таком случае антибиотики могут стать бесполезными при пневмонии или сепсисе.

Часто пациенты злоупотребляют жаропонижающими. Не стоит этого делать, поскольку организм должен иметь возможность самостоятельно вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией. Принимать жаропонижающие можно только при повышении температуры до 38,5 градуса.

Выбирая лекарство от кашля, нужно помнить, что сухой и влажный требуют разных средств. Если их перепутать, это может привести к осложнениям, в том числе и к воспалению легких.

При гипертонии важно консультироваться с врачом, подбирая препарат не только на основании показателей тонометра.

Кроме того, нужно быть осторожнее с каплями для носа — они вызывают привыкание при использовании больше недели.

Опасно также самостоятельно принимать обезболивающие, поскольку они не лечат саму причину боли.

Необходимо внимательно отнестись к приему слабительных. Бесконтрольное применение этих средств может быть чревато нарушениями в работе кишечника, печени, почек, нервной системы и сердца.

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