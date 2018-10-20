Программа капремонта жилых домов на этот год почти завершена в Татарстане

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнены на 98,5% от плана на 2019 год. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Согласно данным мониторинга жилищного фонда, выполнение программы капремонта составляет 5 млрд 390 млн 469 тыс. рублей. Всего в текущем году предполагается обновить 942 дома в 42 муниципальных образованиях Татарстана, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

По словам главы Минстроя РТ, из 30 запланированных к строительству в ходе реализации национального проекта «Демография» в 2018-2019 годах детских садов 25 уже возведены и получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Из 112 запланированных к капремонту дошкольных учреждений на 8 ноября приведено в порядок 101.

Капитально отремонтированы 13 ресурсных центров из 15 и четыре детских оздоровительных лагеря из 12, на оставшихся объектах работы продолжаются, пояснил докладчик.

Из 20 сельских клубов, которые должны быть построены в этом году, уже возведены 14. На двух из шести оставшихся объектов сейчас проводят инженерные сети, на трех – ведут работы по отделке и установке окон и дверей, на одном – продолжают выкладывать стены, добавил Файзуллин.

По информации министра, на 8 ноября капитально отремонтированы 37 культурных объектов из 40, 34 учреждения социального обслуживания из 38 и 13 помещений муниципальных архивов из 15.

В ответ на последовавшие после завершения доклада вопросы Рустама Минниханова Ирек Файзуллин подчеркнул, что «все работы по республиканским программам ведутся в соответствии с утвержденными графиками». Сейчас муниципалитеты должны в первую очередь готовить программы на будущий, 2020 год и определять земельные участки, на которых будет вестись строительство различных объектов, заметил министр строительства РТ.

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