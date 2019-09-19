WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 ноября 2019, 10:02

Сельское хозяйство

В хозяйствах Татарстана стартовала подготовка к полевым работам 2020 года

Рекомендуем

Сельское хозяйство

В хозяйствах Татарстана стартовала подготовка к полевым работам 2020 года

Фото: архив

Затраты аграриев на запасные части, ремонт и технический сервис составляют примерно 3,5 млрд рублей ежегодно.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). После завершения уборочных работ в хозяйствах Татарстана началась подготовка к полевым работам 2020 года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Глава профильного министерства отметил, что при подготовке к сезонным полевым работам важно обеспечить качественное хранение сельхозтехники – от этого зависят ее сохранность и работоспособность, снижение затрат на ремонт и техобслуживание.

«При некачественном хранении техники ресурс деталей и узлов снижается до 20%, ежегодный ущерб от коррозии может доходить до 25% стоимости техники», – заметил министр, докладывая о подготовке сельхозмашин к полевым работам будущего года.

По словам докладчика, сегодня машинно-тракторный парк на 60% состоит из сельхозмашин с истекшими сроками амортизации, количество самоходной техники ежегодно сокращается, при этом сельхозпроизводители имеют возможность обновить лишь 3–5% тракторов и комбайнов.

«Затраты хозяйств на запасные части, ремонт и технический сервис ежегодно составляют около 3,5 млрд рублей», – проинформировал Зяббаров, добавив, что при постоянном росте цен на технику кратно возрастает актуальность обеспечения качества ее хранения.

Важный этап подготовки техники к сезонным полевым работам – постановка сельхозмашин на зимнее хранение и организация их ремонта в осенне-зимний период.

«Как и в предыдущие годы, эта работа в соответствии с требованиями ГОСТа успешно организована в Актанышском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, Заинском, Кайбицком, Мамадышском, Нурлатском, Сабинском, Сармановском, Тукаевском, Ютазинском муниципальных районах», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

Так, в Актанышском районе во всех хозяйствах начат ремонт сельхозмашин, работают токарные, кузнечные и сварочные участки.

Активно ведется ремонт сельхозтехники в Арском районе. Отдельно упомянул министр ООО «СХП “Северный“», где бережно относятся к своему парку сельхозтехники и создают комфортные условия для работы механизаторов и ремонтных бригад. В хозяйствах «Корсинский МТС», «Ашытбаш», «Ташкичу», «Ашыт», «Возраждение», «Кызыл яр», КФХ Закирзянова, «Аю», «Кырлай» большое внимание уделяется качеству хранения сельхозмашин.

В Балтасинском районе «поставлен на хранение весь машинно-тракторный парк», пояснил министр. ООО «Сурнай», «Маяк» и ряд других хозяйств уже в ближайшее время завершают подготовку почвообрабатывающей и посевной техники. Активное участие хозяйств района в программе капитального ремонта объектов машинно-тракторного парка положительно отражается на качестве подготовки техники и на урожайности сельхозкультур, резюмировал глава Минсельхозпрода РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Передовая доярка из Кайбицкого района уехала на стажировку в Германию
Новости дня
11:09
В Казани трамвай насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

Смертельный наезд на 63-летнюю женщину произошел напротив дома № 9а по проспекту Победы.

11:08
В России изменятся правила расчета тарифов на вывоз мусора
10:55
Один человек погиб в страшной аварии с грузовиком на трассе М7 в РТ

Авария произошла накануне поздно вечером на 924-м км автодороги Москва – Уфа.

10:38
Роспотребнадзор предупредил об опасности кухонных губок
10:16
Жители России стали покупать меньше антибиотиков
10:02
В хозяйствах Татарстана стартовала подготовка к полевым работам 2020 года

Затраты аграриев на запасные части, ремонт и технический сервис составляют примерно 3,5 млрд рублей ежегодно.

09:48
Программа капремонта жилых домов на этот год почти завершена в Татарстане

По словам главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина, работы по республиканским программам ведутся в соответствии с графиками.

09:30
Скидки, акции и кешбэк: в понедельник стартует «Зеленый день» Сбербанка

В этом году событие вышло на новый уровень благодаря участию компаний экосистемы Группы Сбербанк.

09:00
ВИА «Волга-Волга» представит новый альбом с официальными каверами в январе

Альбом будет состоять из двух частей — с лучшими авторскими песнями и кавер-версиями произведений известных исполнителей.

08:26
В Болгаре фестиваль творчества народов «Мы – одна семья» собрал артистов разных наций

Праздник, ставший традиционным, был посвящен двум праздникам – Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан.

08:00
Группа «Волга-Волга» планирует выступить с сольником на «Квартирнике у Маргулиса»

Сольную программу на НТВ группа надеется представить в следующем году.

07:50
Минниханов даст урок лидерства молодежи на форуме «Мост Москва – Татарстан»

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

07:10
Нижнекамцы не одобрили очередной проект местных промышленников

Слушатели не совсем поняли, что именно до них хотят донести выступающие, потому большинством голосов проект «танековцев» был отправлен на доработку.

06:31
Высокогорский мальчик с редкой болезнью перенес несколько операций на пальцах рук

У людей с синдромом Аперта сросшиеся пальцы на руках и ногах, им сложно дается ручной труд.

05:39
В Алексееевском районе участнику войны вручили медаль за освобождение Белоруссии

Михаил Викторович был тронут вниманием и поделился воспоминаниями о боях в Белоруссии.

04:37
Burito и Мот станут хэдлайнерами на праздновании юбилея Николая Лемаева в Нижнекамске

Нижнекамцы выбрали, кого они хотят видеть на праздновании юбилея Николая Лемаева.

03:21
Челнинские учителя физкультуры прошли обучение по игре тег-регби

Планируется провести предновогодний турнир по тег-регби в Автограде.

02:17
Центральная библиотека Болгара отметила вековой юбилей «голубым огоньком»

В вековой юбилей состоялось награждение лучших сотрудников культурного учреждения, ветеранов, проработавших в библиотеке много лет, читателей.

01:08
На стропальщиков и ветврачей выучились предпенсионеры Высокогорского района

«Студенты» обучились на бухгалтера, делопроизводителя, работника библиотечной системы, охранников, стропальщиков, водителей погрузчика.

00:17
С 11 ноября в Нижнекамске стартует комплексное обследование пассажиропотока

Работа включает обследования пассажиропотоков в транспортных средствах и на остановочных пунктах, которое проведут с помощью спецоборудования.

8.11 23:48
Специалисты назвали самые популярные кроссоверы среди российских водителей
8.11 23:26
Московская «Татар кызы 2019» даст мастер-класс по народным танцам в Брюсселе

Айсылу Мирхафизхан станцует фрагменты из балета на сцене Брюсселя и расскажет о татарской культуре и традициях.

8.11 23:04
Более трети участников «Татарча диктант» на площадке КФУ получили оценку «отлично»

Международная акция, проходящая в четвертый раз, охватила множество стран.

8.11 22:50
В Нижнекамске нашли превышения в воздухе формальдегида, аммиака и диоксида азота

Несколько утешительно для нижнекамцев звучит информация о том, что в городе с 2014-го по 2018 год снизился уровень загрязнения воздуха бензапиреном.

8.11 22:32
Тетюшский пловец на международных состязаниях завоевал семь медалей

Воспитанник Тетюшской спортивной школы Константин Привалов завоевал пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

События