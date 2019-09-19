В хозяйствах Татарстана стартовала подготовка к полевым работам 2020 года

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). После завершения уборочных работ в хозяйствах Татарстана началась подготовка к полевым работам 2020 года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Глава профильного министерства отметил, что при подготовке к сезонным полевым работам важно обеспечить качественное хранение сельхозтехники – от этого зависят ее сохранность и работоспособность, снижение затрат на ремонт и техобслуживание.

«При некачественном хранении техники ресурс деталей и узлов снижается до 20%, ежегодный ущерб от коррозии может доходить до 25% стоимости техники», – заметил министр, докладывая о подготовке сельхозмашин к полевым работам будущего года.

По словам докладчика, сегодня машинно-тракторный парк на 60% состоит из сельхозмашин с истекшими сроками амортизации, количество самоходной техники ежегодно сокращается, при этом сельхозпроизводители имеют возможность обновить лишь 3–5% тракторов и комбайнов.

«Затраты хозяйств на запасные части, ремонт и технический сервис ежегодно составляют около 3,5 млрд рублей», – проинформировал Зяббаров, добавив, что при постоянном росте цен на технику кратно возрастает актуальность обеспечения качества ее хранения.

Важный этап подготовки техники к сезонным полевым работам – постановка сельхозмашин на зимнее хранение и организация их ремонта в осенне-зимний период.

«Как и в предыдущие годы, эта работа в соответствии с требованиями ГОСТа успешно организована в Актанышском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, Заинском, Кайбицком, Мамадышском, Нурлатском, Сабинском, Сармановском, Тукаевском, Ютазинском муниципальных районах», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

Так, в Актанышском районе во всех хозяйствах начат ремонт сельхозмашин, работают токарные, кузнечные и сварочные участки.

Активно ведется ремонт сельхозтехники в Арском районе. Отдельно упомянул министр ООО «СХП “Северный“», где бережно относятся к своему парку сельхозтехники и создают комфортные условия для работы механизаторов и ремонтных бригад. В хозяйствах «Корсинский МТС», «Ашытбаш», «Ташкичу», «Ашыт», «Возраждение», «Кызыл яр», КФХ Закирзянова, «Аю», «Кырлай» большое внимание уделяется качеству хранения сельхозмашин.

В Балтасинском районе «поставлен на хранение весь машинно-тракторный парк», пояснил министр. ООО «Сурнай», «Маяк» и ряд других хозяйств уже в ближайшее время завершают подготовку почвообрабатывающей и посевной техники. Активное участие хозяйств района в программе капитального ремонта объектов машинно-тракторного парка положительно отражается на качестве подготовки техники и на урожайности сельхозкультур, резюмировал глава Минсельхозпрода РТ.

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