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Татар-информ

9 ноября 2019, 05:39

Общество

В Алексееевском районе участнику войны вручили медаль за освобождение Белоруссии

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Общество

В Алексееевском районе участнику войны вручили медаль за освобождение Белоруссии

Фото: alekseyevsk.ru

Михаил Викторович был тронут вниманием и поделился воспоминаниями о боях в Белоруссии.

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). 8 ноября глава исполкома Алексеевского района Наиль Кадыров, военком Владимир Макаров и представитель отдела социальной защиты Вера Егорова вручили четыре медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Об этом пишет газета «Заря».

Первым награду получил ветеран Михаил Миронов. Он получил ранение под Витебском ровно 75 лет назад – 5 ноября его ранило осколком. Почетные лица пожелали ветерану крепкого здоровья и пригласили весной на открытие обновленного парка Победы.

Михаил Викторович был тронут вниманием и поделился воспоминаниями о боях в Белоруссии.

После этого медали вручили близким бойцов, освобождавших Белоруссию. Так, награду получила Людмила Уральская – дочь Михаила Варламова, ушедшего в марте 2019 года.

Затем медаль вручили супруге Анатолия Власова, умершего в ноябре прошлого года, – Антониде Федоровне. Также медаль получил сын Валентина Гурьева (ветеран не стало в августе прошлого года) – Сергей Валентинович.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ветерану из Менделеевска вручили медаль за освобождение Белоруссии.

 

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