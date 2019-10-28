Ветерану Великой Отечественной войны вручили медаль за освобождение Белоруссии

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Менделеевске медалью за освобождение Белоруссии наградили ветерана Великой Отечественной войны Билала Валеева, сообщает ИЦ «Менделеевск».



С почетной миссией у героя побывал Почетный консул Республики Беларусь в РФ в городе Елабуга Константин Анисимов. Некоторое время назад Президент Беларуси Александр Лукашенко учредил медаль в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.





По словам Билала Зялаловича, в 1943 году его призвали на Белорусский фронт. Стрелок-автоматчик защищал Минск, Борисово, Могилев, Орше, Гродно, Брест и другие города.





«Да, вы всю Белоруссию прошли. Большое вам человеческое спасибо», – обратился к ветерану Константин Анисимов.



Герой поблагодарил за награду и произнес: «Мы вместе победили. Мира, дружбы и согласия нашим странам», – сказал он.

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