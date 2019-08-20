Новый казанский зоопарк откроется для посетителей не раньше ноября

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Открытие нового казанского зоопарка «Река Замбези» не планировалось на 30 августа, День города и Республики Татарстан: начать принимать посетителей он сможет в лучшем случае с ноября-декабря. Такой прогноз «Татар-информ» озвучил директор Казанского зоопарка Фанис Нурмухаметов.

«Конечно, у нас есть такая традиция что-либо открывать на День Республики. И, действительно, Президент (Рустам Минниханов — прим. Т-и) приедет к нам 29 августа и будет смотреть объект на завершение строительства. Но только потом мы начнем постепенно заселять новый зоопарк животными», — пояснил Нурмухаметов.

Он также акцентировал, что российское законодательство требует соблюдения специальной процедуры зоопарками: ввозимые животные обязательно должны иметь один месяц карантина и еще как минимум один месяц для адаптации в новых условиях.

«Это жесткие международные требования, где никто не может указывать, что “надо через три дня открыть”, иначе мы всех животных просто-напросто похороним. Так что открытия можно ожидать не раньше ноября. В декабре, к слову, наш зоопарк будет отмечать день рождения: датой основания считается 1806 год», — с гордостью анонсировал сразу два события Фанис Нурмухаметов.

В пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ РТ, в свою очередь, заверили, что «строительно-монтажные работы на объекте на финишной прямой и к 30 августа будут закончены». Во время посещения Президентом РТ нового зоопарка Казани 29 августа каких-либо животных, в том числе из имеющихся, в вольерах размещать не планируется.

Работы по строительству в Казани нового зоопарка были анонсированы осенью 2014 года во время визита в исторический зооботсад мэра столицы РТ Ильсура Метшина. Реализация проекта, согласно которому территория основанного в 1806 году зоопарка увеличится на 2/3, началась в 2015 году. Новая территория получила название «Река Замбези», она прилегает к старому зоопарку, находясь на 6,7 га прибрежной полосы озера Кабан. Сюда планируется заселить 34 африканских экзотических вида животных.

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