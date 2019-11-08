В Нижнекамске нашли виновника, из-за которого Тунгуча превратилась в молочную реку

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске озвучили итоги расследования по факту загрязнения реки Тунгуча, которая в прошлом месяце покрылась густой пеной и стала источником неприятного запаха. Об этом сообщает «НТР 24».

Местные жители села Иштеряково забили тревогу, а на место ЧП выехали экологии, которые сделали многочисленные заборы проб сточных вод.

Эксперты выявили в реке превышения нормативов допустимого сброса сточных вод с буферных прудов ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 13 показателям. Наличие в воде поверхностно-активных веществ превышали нормы в 98 раз. Показатели по марганцу были превышены в 30 раз, по аммонию-иону – почти в двадцать раз, по алюминию – в 14 раз.

Старший государственный инспектор Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора Ленар Низамутдинов сообщил, что сейчас собрана вся необходимая информация, которая позволила составить в отношении «Нижнекамскнефтехима» протокол об административных правонарушениях.

Градообразующее предприятие за отравление реки может быть оштрафовано на 300 тысяч рублей.

В настоящее время Росприроднадзор подсчитывает истинный ущерб, причиненный реке Тунгуча.

«Пока говорить о конкретной сумме нанесенного ущерба преждевременно», – сказал Ленар Низамутдинов.

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