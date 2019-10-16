Река Тунгуча в Нижнекамском районе стала белой и покрылась густой пеной с едким запахом

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Жителей деревни Иштеряково Нижнекамского района Татарстана изумило странное явление. Поверхность реки Тунгучи, протекающей рядом с населенным пунктом, окрасилась в белый цвет и покрылась толстым слоем пены с едким химическим запахом. Об этом сообщает «НТР 24».

К химическим выбросам в воздухе сельчане уже давно привыкли, но подобное явление увидели впервые. К месту ЧП подъехали специалисты экологической службы Нижнекамска, Росприроднадзора и Министерства экологии РТ, а также журналисты. Были взяты пробы воды.





Специалисты местной экологической службы отметили, что в Иштеряково они приезжали уже несколько раз. Дело в том, что рядом с деревней находятся буферные пруды ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые предназначены для очистки ливневых сточных вод. Предприятие имеет право на сбросы в реку Тунгучу. Но каждое разрешение предусматривает свои нормативы, пояснили экологи.

Инспектор Управления Росприроднадзора по РТ Ленар Низамутдинов отметил, что, возможно, в результате лабораторных исследований будут получены какие-то показатели по поверхностно активным веществам.

«Пока тяжело об этом судить, не имея на руках результатов анализов, но в нашей практике такое уже было. Конечно, не так, как мы это видим сегодня, но тем не менее…», – рассказал государственный инспектор.

Специалисты отправили пробы из Тунгучи в лабораторию. Там определят, имеются ли в воде какие-либо примеси.

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