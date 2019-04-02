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Татар-информ

8 ноября 2019, 16:28

Здоровье и среда

Синоптики предупреждают о сильной гололедице и метели сегодня вечером и ночью

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Здоровье и среда

Синоптики предупреждают о сильной гололедице и метели сегодня вечером и ночью

Фото: архив/Михаил Захаров

Ухудшение погодных условий ожидается в южных и восточных районах республики.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Сегодня вечером и в ночь с 8-го на 9 ноября в южных и восточных районах Татарстана прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1 километра и гололед, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ. 

Также синоптики предупреждают татарстанцев об образовании сильной гололедицы на дорогах. МЧС Татарстана рекомендует при гололедице и метели использовать нескользящую обувь и передвигаться осторожно.

«Днем 9 ноября осадки в республике маловероятны», — отмечается в сообщении Гидрометцентра. 

Температура воздуха ночью понизится до 0..-5 градусов, днем не превысит +2..-3 градусов. 

В предстоящее воскресенье также не ожидается осадков, ночные температуры опустятся до −2..-7 градусов, а днем воздух прогреется до 0..+5 градусов. 

Антициклон сохранит свое влияние и в начале следующей недели. С 11 по 13 ноября будет преобладать сухая погода (небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь 12 ноября). Ночью 11 ноября столбик термометра опустится до 0..-5 градусов, во вторник и среду будет держаться на уровне +2..-3 градуса, днем воздух в эти дни прогреется до +6 градусов максимум.

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