Синоптики предупреждают о сильной гололедице и метели сегодня вечером и ночью

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Сегодня вечером и в ночь с 8-го на 9 ноября в южных и восточных районах Татарстана прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1 километра и гололед, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Также синоптики предупреждают татарстанцев об образовании сильной гололедицы на дорогах. МЧС Татарстана рекомендует при гололедице и метели использовать нескользящую обувь и передвигаться осторожно.

«Днем 9 ноября осадки в республике маловероятны», — отмечается в сообщении Гидрометцентра.

Температура воздуха ночью понизится до 0..-5 градусов, днем не превысит +2..-3 градусов.

В предстоящее воскресенье также не ожидается осадков, ночные температуры опустятся до −2..-7 градусов, а днем воздух прогреется до 0..+5 градусов.

Антициклон сохранит свое влияние и в начале следующей недели. С 11 по 13 ноября будет преобладать сухая погода (небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь 12 ноября). Ночью 11 ноября столбик термометра опустится до 0..-5 градусов, во вторник и среду будет держаться на уровне +2..-3 градуса, днем воздух в эти дни прогреется до +6 градусов максимум.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.