МЧС Татарстана напоминает о мерах предосторожности во время метели и гололедицы

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня после шести часов вечера и до шести утра в республике ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

МЧС Татарстана рекомендует при гололедице и метели использовать нескользящую обувь и передвигаться осторожно.

Водителям следует избегать внезапных торможений и уделить внимание состоянию транспорта, а на остановках пользоваться жилетом повышенной видимости.

Пешеходам также следует пересекать улицу исключительно в специально обозначенных местах, убедившись, что поблизости нет машин.

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