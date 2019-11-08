Экс-главу ассоциации МСБ РТ отправили за решетку за хищение бюджетных миллионов

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Экс-глава ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин отправился за решетку за хищение бюджетных миллионов. Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по громкому делу «Лизинг-гранта».

По делу проходили 23 человека, главным фигурантом стал экс-глава ассоциации МСБ РТ.

На оглашение обвинительного заключения, которое составило 600 страниц, ушло несколько дней. Судья Наиль Камалетдинов зачитал все 54 эпизода.

Суд приговорил Хайдара Халиуллина к семи годам, его супругу к шести годам, Веронику Мирзагалямову к четырем годам, все трое отправятся в колонию общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Вахитовском районном суде начали оглашать приговор по громкому делу о хищении бюджетных средств, выделенных по программе «Лизинг-грант».

На скамье подсудимых, помимо Халиуллина, его супруга Марина, Вероника Мирзагалямова и 20 предпринимателей. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, в покушении на мошенничество, подделке документов и легализации денежных средств.

Следствие выяснило, что с 2013 по 2016 год Халиуллин создавал подставные фирмы, которые потенциально могли участвовать в популярной программе «Лизинг-грант», перечислял на их счет деньги и присваивал их.

Халиуллина и Мирзагалямова искали предпринимателей, которым нужны были гранты, и составляли документы на получение субсидий.

Таким образом им удалось найти 20 предпринимателей, которые согласились участвовать в афере, и присвоить свыше 21 миллиона рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.