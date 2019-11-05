Приговор по делу экс-главы ассоциации малого и среднего бизнеса РТ занял 600 страниц

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Вахитовский районный суд Казани начал оглашать приговор по громкому делу о хищении бюджетных средств, выделенных по программе «Лизинг-грант».

На скамье подсудимых 23 человека – их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в покушении на мошенничество, подделке документов и легализации денежных средств.

По версии следствия, схему махинации с бюджетными деньгами придумал экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин. С 2013 по 2016 год он создавал подставные фирмы, которые могут участвовать в популярной программе «Лизинг-грант», перечислял на их счет деньги и присваивал их.

В деле замешана и бывшая супруга Халиуллина – Марина. Она искала предпринимателей, которым нужны были гранты, и составляла документы на получение субсидий.

Таким образом, Халиуллину и его жене удалось найти 20 предпринимателей, которые согласились участвовать в афере.

Общий ущерб Министерству экономики РТ следствие оценило в 21 миллион рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало что, по подозрению в похищении бюджетных средств задержан президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин.

В октябре 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали несколько человек, подозреваемых в многочисленных эпизодах хищения бюджетных средств. Подделывая документы по популярной программе поддержки предпринимательства «Лизинг-грант», они незаконно получали субсидии в 1 миллион рублей. Однако полученные деньги на развитие бизнеса не направлялись, а похищались с использованием подставных фирм.

Приговор всей группе занял порядка 600 страниц, оглашать его начали сегодня, но дочитать до конца за один день вряд ли успеют.

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