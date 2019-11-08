Первые победители проекта «Агростартап» в РТ получили гранты на сумму 313 млн рублей

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани вручили сертификаты победителям конкурсного отбора на получение грантов по программе «Агростартап». Общая сумма грантов составила 313 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на церемонии вручения сертификатов министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По словам главы Минсельхозпрода РТ, из 132 заявившихся на конкурс крестьянских фермерских хозяйств победителями стали 103 КФХ из 36 районов Татарстана. Они получат гранты в размере от 2 млн до 4 млн рублей. Наибольшее количество грантополучателей из Мамадышского (8 фермеров), Азнакаевского и Тюлячинского (по 6 фермеров), Кукморского, Сабинского и Нурлатского (по 5 фермеров) районов республики, добавил министр.

«В этом году стартовал национальный проект по развитию всех отраслей народного хозяйства. Вы первые победители, которые получили по нему гранты на развитие сельскохозяйственного бизнеса», – сказал собравшимся Марат Зяббаров.

Глава Минсельхозпрода РТ также отметил, что согласно заявленным проектам «агростартаповцев», в течение 18 месяцев планируется увеличить поголовье коров на 903 головы, КРС на откорме – на 1053 головы, пчелосемей – на 1657 единиц, птицы – более чем на 88 тыс. голов. «Также реализовать другие проекты по животноводству и земледелию», – подчеркнул он.

Грантополучатели в основном будут реализовывать проекты животноводческого направления по мясному и молочному скотоводству, коневодству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, производству товарной рыбы, а также по выращиванию плодовых и ягодных культур, производству зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

Проект «Агростартап», направленный на поддержку фермеров, запустили в Татарстане в августе текущего года.

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