В Татарстане запустили новый проект «Агростартап» по грантовой поддержке начинающих фермеров

(Тюлячинский район, 6 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане запустили проект «Агростартап», направленный на поддержку фермеров. Об этом сообщил сегодня на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Тюлячинском районе РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

«Сегодня в рамках национального проекта по грантовой поддержке начинающих фермеров запускаем новый проект "Агростартап". Проект непосредственно связан с развитием сельхозкооперации. От кооперативов уже принимаем документы на субсидирование их расходов и приобретений, приняты документы от шести кооперативов, но сумма небольшая», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По словам Марата Ахметова, это дополнительный проект наряду с уже существующими федеральными программами по поддержке фермеров. «Развивая программы, мы сможем еще больше поддерживать сельское население через объединение его в кооперативы. Министерством до каждого района доведен план-задание по вовлечению в кооперативы, спрос будет очень жесткий», – подчеркнул докладчик.

Министр уточнил, что в этом году новый проект будет реализовываться в пилотном режиме, что позволит «небольшим хозяйствам объединиться и выходить со своей продукцией более свободно на рынок».

«Чтобы фермеры охотнее соглашались входить в кооперативы, предусмотрены дополнительные ресурсы, часть из них они должны вносить в кооперативы. Эта программа связывает фермеров и кооперативы. В этом году на финансирование проекта предусмотрено 418 млн рублей», – заметил Марат Ахметов.

Целью предоставления гранта является оказание господдержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, реализующим проекты «Агростартап» в Татарстане в 2019–2024 годах, для развития сельскохозяйственной производственной деятельности, вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, улучшения качества жизни в сельской местности, повышения занятости на селе в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Ожидается, что число крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих КФХ с помощью государственной поддержки, в 2024 году составит 518 единиц, а в текущем году – 60. Кроме того, количество созданных рабочих мест за шесть лет должно составить не менее 1036.

Максимальный размер гранта не превышает 3 млн рублей, а грант на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ, – 4 млн рублей.

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