Татарстанцы завоевали три медали в третий день чемпионата России по плаванию в Казани

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Татарстанские спортсмены продолжают успешное выступление на проходящем в Казани чемпионате России по плаванию на короткой воде (25 м). Накануне, в третий день соревнований, было разыграно 7 комплектов наград и по итогам финальных заплывов на пьедестал поднимались три представителя Татарстана.



21-летняя Ирина Приходько была второй на дистанции 800 метров вольным стилем у женщин. Результат Ирины – 8 минут 24,53 секунды.



Бронзовые медали завоевали 20-летний Эдуард Валиахметов и 28-летняя Вероника Андрусенко. Валиахметов был третьим в финальном заплыве на 200 метров брассом у мужчин с результатом 2 минуты 6,69 секунды.



Андрусенко, которая три дня назад уже становилась чемпионом России на дистанции 200 метров вольным стилем, на этот раз была третьей в заплыве на 100 метров вольным стилем с результатом 53,32 секунды.



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