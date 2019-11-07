WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 ноября 2019, 13:22

Спорт

Татарстанцы завоевали три медали по итогам двух дней чемпионата России по плаванию

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Спорт

Татарстанцы завоевали три медали по итогам двух дней чемпионата России по плаванию

Фото: Скриншот трансляции на сайте russwimming.ru

«Золото» и «серебро» команде Татарстана принесли супруги Вероника и Вячеслав Андрусенко.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Три спортсмена из Татарстана завоевали медали по итогам первых двух дней чемпионата России по плаванию на короткой воде (25 метров), который проходит в эти дни в казанском Дворце водных видов спорта.

В первый соревновательный день 27-летний Вячеслав Андрусенко финишировал вторым в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем. Результат серебряного призера – 3 минуты 39,51 секунды.



В следующем финальном заплыве на 200 метров вольным стилем у женщин победу праздновала супруга Вячеслава – Вероника Андрусенко. Результат победительницы – 1 минута 54,33 секунды.



Во второй день соревнований 24-летний Григорий Тарасевич, который отличился на недавно завершившемся в Казани этапе Кубка мира по плаванию, занял третье место в финальном заплыве 100 метров на спине среди мужчин. Результат бронзового призера – 50,92 секунды.

Сегодня вечером состоятся финальные заплывы третьего соревновательного для чемпионата. Завершатся соревнования в воскресенье, когда спортсмены разыграют 10 комплектов наград, среди которых наиболее зрелищные виды – мужские и женские эстафеты 4 по 100 метров комплексным стилем.
 

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