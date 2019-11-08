В поездах дальнего следования в России появятся настольные игры

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В России в поездах дальнего следования появятся настольные игры, которыми пассажиры смогут пользоваться бесплатно. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст ГОСТа по обслуживанию пассажиров в таких поездах. Стандарт вступает в силу с 1 января следующего года.

В качестве примера настольных игр в ГОСТе предлагают шахматы, шашки и домино. Они будут доступны в вагонах класса люкс, бизнес-класса и эконом-класса: эти названия заменят привычные «СВ», «купе» и «плацкарт».

Стандарт содержит и другие правила и рекомендации для поездов. Например, хотя бы одно из пассажирских купе должно быть оборудовано для перевозки инвалидов. Кроме того, в вагонах бизнес-класса и люкс рекомендуется установить электронный замок, при этом в каждом купе должно быть два магнитных ключа.

В вагонах высокого класса появится оборудование для беспроводного подключения к интернету.

Проводников также обяжут предупреждать пассажиров о скором прибытии на станцию назначению за полчаса до приезда в любое время суток.

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