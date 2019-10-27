Плацкартные вагоны в российских поездах хотят переименовать

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Названия «плацкарт» и «купе» могут исчезнуть из системы классификации вагонов в российских поездах, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Федеральной пассажирской компании Петра Иванова.

По словам Иванова, новые понятия будут введены с начала 2020 года. В частности, планируется использовать новые названия для классов поездов — «бюджет» и «эконом».

«Интерфейс [сайта] еще в разработке», — рассказал гендиректор ФПК, добавив, что в начале потребуется переходный период, когда старые понятия еще будут использоваться.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться плацкартные вагоны без боковых полок.

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