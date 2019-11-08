Опрос: Больше половины россиян берут еду с собой в самолет

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Больше половины (52%) российских туристов берут с собой в самолет еду, а оставшиеся — воду, купленную в магазинах Duty Free, следует из данных исследования портала Aviasales.

Те, кто берет с собой продукты, объясняют это тем, что короткие перелеты часто не предусматривают бесплатного обеда. Чтобы поесть в дороге, путешественники покупают необходимое заранее. Часто это мандарины, орехи, печенье, пирожки, бутерброды, круассаны, сырники, пирожки или конфеты. Родители с маленькими детьми иногда выбирают молочные каши и пюре, которые можно проносить на борт.

Опытные туристы советуют запастись едой перед рейсами лоукостеров. По их словам, там «даже чашка чая может стоить три евро».

Иногда путешественники едят привезенную с собой еду и во время отпуска, если необходимо экономить. Так, одна из опрошенных рассказала, что три дня ела только привезенные с собой вяленые бананы и протеиновые батончики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российские туристы назвали способы привыкнуть к смене часовых поясов.

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