Российские туристы назвали способы привыкнуть к смене часовых поясов

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Сон — это самый популярный способ справиться с неприятными симптомами смены часовых поясов (джетлага), следует из данных опроса, проведенного сервисом Aviasales. Об этом сообщает РИА Новости.

Сон помогает 63% респондентов. Некоторые из них заставляют себя ложиться спать и вставать по местному времени, а другие привыкают к новому режиму заранее, еще до полета.

16% опрошенных для того, чтобы перестроиться на новое время, занимаются спортом — им помогают прогулки и йога.

Чтобы расслабиться и наладить график сна, 15% туристов пьют алкоголь. 6% предпочитают лекарства для борьбы с симптомами джетлага.

Опытные туристы советуют лететь с длительными пересадками, чтобы легче адаптироваться к смене часовых поясов.

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