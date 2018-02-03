При атаке неоткуда будет заходить в «суверенный Рунет», уверен генерал-майор ФСБ

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Закон о «суверенном Рунете» не имеет перспектив и будет неэффективным, заявил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

«Прежде чем нас отключат от интернета, нам заблокируют все смартфоны и компьютеры. И откуда мы войдем в наш интернет? Мы же не выпускаем свои гаджеты. Да и то, что выпускали, было на китайской элементной базе. Да и качество... Разрекламированный YotaPhone умер, не успев родиться», – пояснил он.

Любая война начинается с разрушения системы связи и управления. И сейчас не надо посылать диверсантов, чтобы обрывать телефонные провода. Все средства связи, особенно американские iPhone и Mac, имеют функцию дистанционного отключения, добавил собеседник агентства.

«И если что-то, не дай Бог, случится, в первую очередь будут вырублены системы связи. Не с чего будет ни в какой Рунет входить, – продолжил Михайлов. – Мы даже не представляем уровень коллапса в таком случае. Мы даже адресов нужных не знаем. А городские телефоны давно отключили... Ни скорой не вызвать, ни полиции, ни такси».

Кроме того, противникам страны нет смысла отключать российский сегмент Сети, добавил генерал-майор ФСБ. «Мировая сеть потому и мировая, потому что она может существовать при подключении огромного числа потребителей. Никому невыгодно нас отключать. Они утратят контроль над ситуацией в России. Поэтому мне иногда эти забавы, которые нас сотрясают, кажутся надуманными», — подытожил он.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на прошлой неделе вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», неофициально именуемых законом о «суверенном Рунете». Позднее Правительство России определило угрозы для отечественного сегмента Сети.

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