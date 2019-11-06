Правительство РФ определило угрозы для «суверенного Рунета»

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Правительство России сформулировало перечень угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории страны интернета и сети связи общего пользования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника одного из ведомств, участвующих в подготовке документа.

По словам собеседника агентства, проект соответствующего постановления Правительства сейчас проходит согласование в профильных министерствах.

К угрозам безопасности Рунета отнесли нарушение способности противостоять попыткам несанкционированного доступа к техническим и программным средствам Сети, а также «дестабилизирующим внутренним или внешним информационным воздействиям», которые могут нарушить ее работу или связаны с распространением запрещенной информации.

Помимо собственно кибератак должны предотвращаться угрозы работе онлайн-ресурсов органов власти и местного самоуправления, а также функционированию систем управления сетями связи, национальной системы доменных имён, критической информационной инфраструктуре страны.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», неофициально именуемых законом о «суверенном Рунете».

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