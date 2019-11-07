В Челнах адвокаты лидеров «Свидетелей Иеговы»* затягивают процесс

(Набережные Челны, 7 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялось первое слушание по делу местных лидеров запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. На нем стало понятно, что процесс быстрым не будет — на защиту приехал столичный адвокат. Он настаивал на то, что все документы сфальсифицированы.

На скамье подсудимых по обвинению в экстремизме оказались четверо челнинцев — Владимир Мякушин, Константин Матрашов, Айдар Юльметьев, Ильхам Каримов. В отличие от предварительного заседания, на первое основное они явились в окружении многочисленных сторонников.

Приезжий адвокат взялся представлять интересы Владимира Мякушина и Константина Матрашова. Айдара Юльметьева и Ильхама Каримова защищают местные назначенные адвокаты. Журналистам приезжий юрист объяснил, что он родом из Сергеева Посада Московской области, а за дело взялся не зарплаты ради, а из-за своих идеологических убеждений — не может он будучи верующим, оставить своих братьев один на один с несправедливыми обвинениями.

Подсудимые, отвечая на вопрос суда, ознакомлены ли они с обвинительным заключением, почти хором заявили, что обвинительное заключение не получали. Судье пришлось несколько раз спросить каждого: писал ли он расписку о получении документа?

«Расписку писал, а обвинительное заключение не получил. Точнее получил другой документ, на котором нет даты, а также подписей прокурора и следователя. Прошу предоставить мне настоящее заключение», — однообразно отвечал каждый из обвиняемых.

Гособвинитель, старший помощник прокурора Гульнара Набиуллина заявила, что подсудимые пытаются затянуть судебный процесс, и попросила судью отказать в удовлетворении ходатайств. После чего она ознакомила присутствующих с содержанием обвинительного заключения.

По версии следствия, несмотря на то, что в 2017 году деятельность «Свидетелей Иеговы»* была признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещенной на территории России, челнинцы, из числа сидящих на скамье подсудимых, возобновили деятельность местной ячейки, которая проработала с апреля 2017-го по май 2018 года. В этот отрезок времени они проводили собрания на конспиративных квартирах. Встречи посетили не менее 900 человек. Один раз в неделю лидеры местной ячейки устраивали сбор средств. В финансовой отчетности отразилась сумма в почти 300 тысяч рублей. Во время обысков, которые провели у «квартета» иеговистов этой весной, силовики нашли более 500 книг, 80 тетрадей и более 150 листов текста с лекциями и проповедями. По итогам расследования четверке «свидетелей Иеговы» было предъявлено обвинение в экстремизме и незаконном финансовом сборе на нужды запрещенного религиозного сообщества.

Все подсудимые отвергли предъявленные им обвинения. Более того, уверяли, что к экстремизму не имеют никакого отношения.

«Библия нас учит любви к ближнему. Так откуда взяться этой ненависти?» — вопрошал на процессе Константин Матрашов.

«Я никаких экстремистских организаций в Челнах не создавал, никакие конспиративные собрания не проводил. Просто я как человек верующий общался с людьми, близкими мне по духу. Ходил к ним в гости. А раз не было организации, не было и сборов», — сообщил Владимир Мякушин.

Что же касается запрета на переливание крови, которое является неотъемлемой частью идеологии «Свидетелей Иеговы»*, то, по заверениям адвоката, в этом нет ничего незаконного.

«Любой взрослый человек имеет право соглашаться на предложенный метод лечения или отказаться от него, предпочтя иную медицинскую альтернативу. Законом это не запрещается», — убеждал защитник.

Суд, выслушав адвоката, объявил перерыв в процессе, прокуратура должна будет ответить на претензии заезжего юриста. По словам Набиуллиной, это еще одна попытка увести суд от расследования базовых обвинений.

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