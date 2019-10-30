В Челнах стартует процесс по делу четверых организаторов «Свидетелей Иеговы»*

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Набережночелнинском суде стартует процесс по делу подозреваемых в организации и участии в запрещенной в РФ секте «Свидетели Иеговы»*.

Весной в Автограде прошли обыски в квартирах восьмерых участников и четверых организаторов ячейки экстремисткой организации. В тот же день были арестованы и заключены под стражу ведущий инженер одного из автозаводов Челнов Владимир Мякушин, и слесарь Константин Матрашов.

Спустя два дня по этому же делу были арестованы строитель и автомеханик Айдар Юльметьев, а также Ильхам Каримов.

В процессе обысков силовики нашли религиозную литературу «Иеговистов»* — более 500 книг, 80 тетрадей и более 150 листов текста с лекциями и проповедями. Кроме того, в квартирах подозреваемых обнаружили более полутора тысяч отчетов о проповеднических работах, 900 бланков об отказе от переливания крови, а также 1000 бланков с обращением к неофитам на татарском языке.

Правоохранители также получили документы о поступлении средств для «Свидетелей Иеговы»*, после чего в первом отделе по особо важным делам Следкома Татарстана в отношении Мякушина возбудили уголовное дело о сборе средств и финансировании экстремистской организации.

В июне всем четверым фигурантам предъявили обвинения в организации деятельности экстремистского сообщества. Полгода они провели в СИЗО, после чего были отправлены под домашний арест и под подписки о невыезде.

Предварительное слушание пройдет 31 октября. Первое основное заседание назначено на 7 ноября.

Ранее РИА Новости сообщало, что в 2017 году Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции России и признал экстремистской организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», постановил ликвидировать ее и запретить ее деятельности на территории России.

На процессе стало известно, что Минюст РФ, в частности, вменяет «Свидетелям Иеговы» в вину отказ от переливания крови.

«Проводилась экспертиза информационных брошюр "Свидетелей Иеговы", и специалисты пришли к выводу, что содержащаяся в них информация представляет угрозу для здоровья", – сказал тогда РИА Новости представитель Министерства юстиции РФ Светлана Борисова.

Минюст убежден, что работа «Свидетелей Иеговы» угрожает защите прав и интересов общества и общественной безопасности, указала в 2017-м юрист ведомства. По ее данным, по решению российских судов 95 брошюр «Свидетелей Иеговы» были признаны экстремистскими, так же, как и деятельность восьми организаций в регионах России.

* Организация, деятельность которой признана Верховным судом РФ экстремистской, и запрещена на территории России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.