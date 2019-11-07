Минкультуры РТ выразило соболезнования в связи со смертью актера Александра Купцова

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Министерство культуры Татарстана выразило соболезнования родным и близким актера Казанского театра юного зрителя, заслуженного артиста РФ, народного артиста РТ Александра Купцова в связи с его смертью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Александр Иванович обладал высоким актёрским мастерством, незаурядным талантом и природным обаянием, которые принесли ему всенародную любовь», – отметили в министерстве, добавив, что артист служил примером для молодого поколения актеров».

«Светлая память об Александре Купцове – активном и интеллигентном человеке, талантливом и ярком актере – навсегда останется в сердцах родных, близких, коллег и поклонников», – подчеркнули в Минкультуры республики.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Александр Купцов скончался накануне, 6 ноября, на 65-м году жизни после спектакля «Маленький принц», в котором он играл Короля. С 1979 года актер служил в Казанском государственном театре юного зрителя.

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