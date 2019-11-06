Актер Казанского ТЮЗа Александр Купцов скончался после спектакля

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 6 ноября, после спектакля на 65-м году жизни скончался ведущий актер Казанского ТЮЗа, заслуженный артист РФ, народный артист РТ Александр Купцов. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить...» – подчеркнули в ТЮЗе.

Информация о времени и месте гражданской панихиды и похорон станет известна позже.

Сегодня в ТЮЗе шла сказка-притча «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери, в которой Купцов играл Короля.

Александр Иванович Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. В 1979-м окончил Казанское театральное училище и с этого же года начал служить в Казанском государственном театре юного зрителя. Играл не только на театральной сцене, но и в кино (фильмы «Неотложка», «Зулейха», «Собака» и ряд других).

Это уже вторая за месяц смерть актера Казанского ТЮЗа во время спектакля или сразу после него. 10 октября во время спектакля «Бал. Бесы» умер заслуженный артист РТ Арсений Курченков.

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