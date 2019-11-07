Глава Минкомсвязи РФ попросил наградить Татарстан и иные регионы за переход на «цифру»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков попросил Премьер-министра России Дмитрия Медведева поощрить представителей ряда регионов страны, включая Татарстан, которые наилучшим образом перешли с аналогового на цифровое телевещание. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Глава Минкомсвязи пояснил, что хотел бы отдельно отметить те регионы, «где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и накладок». «Это Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Дагестан и Краснодарский край», – перечислил он.

Отдельно упомянув первыми перешедшие на «цифру» Тверскую, Ярославскую, Тульскую и Рязанскую области, Носков сказал, обращаясь к Премьеру: «Я бы просил <…> поощрить отвечавших за переход на “цифру“ представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями Правительства».

Кроме того, министр предложил принять в Доме Правительства России лучших региональных волонтеров, добавив, что ведомственных благодарностей уже удостоены примерно 500 добровольцев со всей страны. Переход на цифровое вещание он назвал «народным проектом».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с этапным характером программы перехода с «аналога» на «цифру» и поддержал предложение руководителя Минкомсвязи. «Действительно, присоединяюсь к словам благодарности тем, кто этим занимался. Давайте подумаем, каким образом их отметить», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан 14 октября перешел на цифровое эфирное телевизионное вещание федеральных программ, которое позволит жителям республики смотреть двадцать каналов в высоком качестве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.