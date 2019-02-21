«Великий Волжский путь» выйдет на международный рынок в 2021 году

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Туристический маршрут «Великий Волжский путь» выйдет на международный уровень в 2021 году. Об этом на пленарной сессии «Музеи на брендовых маршрутах России» в Казани заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Сейчас мы его (проект – прим. Т-и) развиваем внутри округа, следующий год – это уже федеральный этап развития проекта. И 2021 год – это уже продажи на международном рынке», – пояснил он.

Проект должен составить конкуренцию «Золотому кольцу России», подчеркнул Иванов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова пообещала организовать продвижение туристического маршрута «Великий Волжский путь», инициированного Татарстаном.

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