Ростуризм пообещал продвинуть туристический маршрут «Великий Волжский путь» на международный рынок

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова пообещала продвижение туристического маршрута «Великий Волжский путь», который инициирован Татарстаном. Об этом она сказала журналистам после заседания совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО.

«Очень хорошая инициатива. Большая работа уже проделана регионами. В первую очередь, Республикой Татарстан. Спасибо им за эту инициативу. Теперь этот проект должен быть качественным образом встроен в общую систему продвижения маршрутов, которая будет формироваться у нас в стране», — сказала Догузова.

В России работают над созданием национальных брендовых маршрутов, одним из которых может стать «Великий Волжский путь». Проект также будет поддержан в рамках маркетинговой стратегии, стратегии продвижения. Ее сейчас также разрабатывает Ростуризм.

«Мы обратили сегодня пристальное внимание на этот проект [„Великий Волжский путь“]. Думаю, что у нас будет отдельный мини-план действий в части его дальнейшего продвижения. Помимо маркетинга и продвижения, есть ряд конкретных проблем, которые нужно решить, чтобы этот проект был конкурентоспособен как на внутреннем, так и на международном туристических рынках», — заключила глава Ростуризма.

Межрегиональный туристический маршрут «Великий Волжский путь» был презентован в Москве весной 2017 года. Он объединяет 14 регионов Приволжского федерального округа, которые примыкают к главной торговой и жизнеобеспечивающей артерии — реке Волге. «Великий Волжский путь» предусматривает туры по нескольким маршрутам, среди которых «Казань — Ижевск — Воткинск — Пермь», «Казань — Ульяновск — Языково — Болдино», «Казань — Ульяновск — Самара» и др.

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