Мэрия Казани разрешит застройщикам промышленных земель экономить на парковочных местах

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Для застройщиков, которые возьмутся за реорганизацию промышленных территорий Казани в общественно-жилые зоны, предусмотрен ряд стимулов. К ним относится и снижение норматива парковочных мест. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил помощник главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

«Компромиссы, которые город предоставляет бизнесу, решившемуся на реорганизацию промышленных зон, прописаны в местных нормативах градостроительного проектирования. Есть определенные, скажем так, льготы. Если эта территория сложная, загрязненная, и нужны дополнительные средства, чтобы там появилась комфортная среда, то застройщик может снижать показатели по парковкам и незначительно еще и другие показатели», — пояснил Кадыров.

Как следует из самого документа, на реорганизуемой территории можно будет увеличивать плотность застройки — максимально на 20% от общегородских норм. При этом застройщик должен будет соблюдать условия по обеспечению жилого массива парковочными местами: чем больше общая площадь всех квартир, тем больший процент личного транспорта вынужден будет размещаться за границами земельного участка многоквартирного дома.

Переосмысление территорий крупных промышленных предприятий Казани заложено в новом генеральном плане города. Еще в 2017 году, напомним, был принят и утвержден мастер-план «Казанский финансовый район», разработанный малазийско-российским консорциумом для территорий речного порта столицы Татарстана.

Документ предусматривает вынос промышленных объектов с территории и дальнейшую реновацию промышленных зданий под высокотехнологичные производства с сокращением санитарно-защитных зон. В частности, предполагается перенос казанского портового элеватора как предприятия, его монументальное здание при этом ожидает новое приспособление — реновация. Согласно новому генплану Казани, эта территория отводится под многофункциональную общественно-деловую зону, где возможно сочетание производственной, административной и жилой функций. Кроме того, новый генплан закладывает строительство 73 мостов и путепроводов через водные объекты, три из них через Казанку.

Переосмысление промышленных зон казанского портового элеватора и завода «Сантехприбор» стало главной задачей конкурсантов недавно прошедшей в Казани Второй российской молодежной архитектурной биеннале. Реновация промзон города по ее итогам будет поручена командам-победителям из Москвы.

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