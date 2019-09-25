(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В новый генплан Казани заложено строительство 73 мостов и путепроводов через водные объекты, три из них возведут через Казанку. Об этом сообщил на пресс-конференции в исполкоме Казани заместитель главного архитектора Тимур Кадыров.

На данный момент в городе существуют 69 подобных строений, подчеркнул заместитель главного архитектора Тимур Кадыров.

«Через Казанку планируется строительство трех мостов, один из которых послужит для продолжения Большого Казанского кольца и пройдет вдоль Кировской дамбы слева от железной дороги, то есть ближе к акватории Волги», — сказал Тимур Кадыров.

Запланировано также строительство одного мостового перехода в районе железнодорожного моста у поселка Торфяное и моста от ул. Чистопольская до ул. Новаторов, который возведут над территорией Русско-Немецкой Швейцарии.

«Со стороны улицы Новаторов подъезд будет подходить к магистрали или 15-му проезду вдоль железной дороги и распределяться туда, напрямую с Советской площадью он связываться не будет. К тому же, на этапе проекта планировки мы будем требовать, чтобы этот мост был построен на опорах, потому что много экологов нам об этом написали», — отметил спикер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.