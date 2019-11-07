Начался процесс по делу водителя, сбившего насмерть пешехода на тротуаре в Казани

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по делу о смертельном ДТП, которое произошло в июле этого года на улице Вишневского.

Тогда водитель «Лады» – 28-летний житель Казани Марсэл Зальмиев – в наркотическом дурмане ехал со скоростью 100 километров в час, вылетел на тротуар и сбил пешехода. 48-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 11 июля «Лада» на большой скорости неслась по автобусной полосе на Вишневского. В какой-то момент ее водитель не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего его отбросило на другую машину, а затем на пешехода, который шел по тротуару.

Лихача задержали. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в момент ДТП он был в состоянии наркотического опьянения.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Приволжский районный суд Казани арестовал Марсэля Зальмиева. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Так как у Зальмиева истекал срок содержания под стражей, его адвокат просила суд изменить меру пресечения на более мягкую.

«Доказательств того, что мой подзащитный может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, в суде не было представлено. Учитывая положительные характеристики с места жительства и работы, прошу суд изменить ему меру пресечения на более мягкую», – сказала адвокат Зальмиева.

Тем не менее, суд оставил Зальмиева в СИЗО еще на два месяца.

Поскольку выяснилось, что подсудимый не был вовремя оповещен о судебном заседании, процесс отложили на другой день.

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