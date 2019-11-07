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Татар-информ

7 ноября 2019, 12:38

Общество

Мэрия выкупит 69 земельных участков в Борисково под Большое казанское кольцо

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Общество

Мэрия выкупит 69 земельных участков в Борисково под Большое казанское кольцо

Земельные участки и недвижимость будут изъяты под вторую очередь строительства участка БКК от улицы Борисковская до улицы Техническая.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Мэрия постановила изъять 69 земельных участков в Борисково под строительство второй очереди строительства участка Большого казанского кольца от улицы Борисковская до улицы Техническая. Соответствующее постановление содержится в опубликованном сборнике документов исполкома столицы Татарстана.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества», — отмечено в документах.

Предварительно будут проводить оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимого имущества. Выкуп и оформление объектов будут проводиться в течение трех лет.

Финансирование мероприятий обеспечит начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин. Контроль за выполнением настоящего постановления возложили на заместителя руководителя мэрии, курирующего вопросы ЖКХ, Искандера Гиниятуллина.

Большое казанское кольцо (БКК) является кольцевой магистралью непрерывного движения, которая будет пролегать до ул. Техническая и включит в себя четырехполосную магистраль с разделительной полосой и трамвайными путями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый этап строительства магистрали планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР.


 

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