Первый этап большого Казанского кольца планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Первый этап большого Казанского кольца от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР. В данный момент там работают 139 специалистов в две смены. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Дорога от ул. Булатова до ул. Борисковская будет четырехполосная, протяженностью 800 м с путепроводом над Фермерским шоссе и пешеходным переходом. В настоящее время там продолжается разработка грунта, вывезено более 160 тыс. кубов грунта. Также ведется работа по переносу инженерных коммуникаций — завершено переустройство 177,5 погонных метров газопровода, выполнена работа по переустройству 520 погонных метров водоснабжения и сетей 514 погонных метров связи.

«В данный момент в строительстве дороги задействованы 28 единиц техники, около 140 специалистов, работающих в две смены. Работы ведутся в соответствии с графиком», — отмечает пресс-служба.

В комплексе работ предусмотрено строительство ливневых канализаций, освещения, трамвайной линии.

«Полностью завершить строительство дороги на участке от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская планируется к 30 августа 2020 года — ко дню празднования столетия ТАССР», — сообщили в пресс-службе.

Большое казанское кольцо, или БКК является кольцевой магистралью непрерывного движения, которая будет пролегать до ул. Техническая.

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