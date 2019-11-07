В России разработают новые правила распределения бюджетных мест в вузах

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Минобрнауки РФ разработает новые правила распределения контрольных цифр приема, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

«В совершенствовании модели принимают участие федеральные органы исполнительной власти, различные ассоциации, а также ведущие вузы РФ», — рассказали в министерстве.

Планируется, что новая модель будет применена в следующем учебном году. В ведомстве отметили, что благодаря изменениям в вузах увеличится количество бюджетных мест.

Ранее Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минобрнауки за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре. Глава государства подчеркнул, что необходимо ориентироваться в данном вопросе не на статистических данных, а на реальных потребностях в специалистах.

Ранее сообщалось, что в российских вузах и колледжах предложили ввести новый предмет под названием «Операционная эффективность».

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