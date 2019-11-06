В вузах и колледжах предложили ввести новый предмет

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Общероссийский народный фронт предложил включить в программы высшего и среднего профессионального образования новую дисциплину под названием «Операционная эффективность». Об этом пишет газета «Известия».

В рамках курса предполагается изучать «управление процессами и цифровыми данными, системы менеджмента качества, бережливого производства и основы культуры постоянного совершенствования», отмечает издание.

По словам руководителя проекта ОНФ «Профстажировки» Ильи Семина, общественники уверены, что новый предмет должен стать обязательным для студентов большинства специальностей, так как руководителем организации может быть далеко не только профессиональный менеджер.

Минэкономразвития РФ поддержало инициативу ОНФ. В ведомстве намерены создать рабочую группу по теме и пригласить туда представителей ведущих вузов, Народного фронта и подведомственной Всероссийской академии внешней торговли.

При этом вузы готовы преподавать новую дисциплину, но пока только будущим менеджерам и управленцам.

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