Обнаруженные с вертолета четыре свалки ликвидированы в Камско-Устьинском районе

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском районе Татарстана ликвидированы четыре обнаруженные экологами в ходе облета на вертолете свалки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Захламленные участки находились в четырех населенных пунктах – деревне Челны, селах Большие Кляри и Клянчеево, самом райцентре Камское Устье. Общая площадь замусоренной территории равнялась 1303 кв. метрам.

После этого инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ вынесли предписания «об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений».

В итоге исполкомы муниципальных образований привели территории в надлежащее состояние, ликвидировав свалки и вывезя в общей сложности 148 куб. метров отходов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в садах под Альметьевском экологи обнаружили свалку ртутных ламп.

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