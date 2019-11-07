Врачи узнали, как организм может предупреждать о раке кишечника

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). При наличии в кишечнике бактерий группы Bacteroidales вероятность развития рака кишечника у людей увеличивается на 2–15% по сравнению с теми, у кого отсутствуют эти микробы. К такому выводу пришли исследователи из британского Бристольского университета, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Медики изучили сведения о состоянии здоровья более 120 тыс. человек. Ранее им удалось установить, что у больных раком кишечника часто встречаются микроорганизмы из группы Bacteroidales, причем в больших количествах.

Новое исследование является логическим продолжением более ранней работы специалистов, в ходе которой было установлено, что у пациентов с раком кишечника достаточно часто и в большом количестве встречаются Bacteroidales.

«Наша цель – выяснить, может ли изменение количества бактерий в кишечнике повлиять на возникновение рака», – пояснила одна из авторов работы – доктор Кейтлин Уэйд.

При этом врач отметила, что многие исследования на мышах и людях продемонстрировали связь между микробиомом кишечника и раком этого органа. Однако, по ее словам, лишь немногие из них содержали убедительные доказательства наличия причинной связи между характером микробиома и возникновением онкологического заболевания, а не влияния болезни на наличие тех или иных микроорганизмов.

Как правило, микробиом кишечника человека определяется генетикой, но на него влияют различные заболевания, антибиотики и изменения диеты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали один из ключевых симптомов рака печени.

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