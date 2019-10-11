(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Актер казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер во время спектакля «Бал. Бесы». Заслуженный артист исполнял в постановке роль Степана Верховенского, и его последними словами была цитата из роли. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» актер театра юного зрителя Ильнур Гарифуллин.

Актер Ильнур Гарифуллин играл в спектакле «Бал. Бесы» Петра Верховенского.

«Последние слова, которые Арсений сказал, были из спектакля „Танец комаринской, без цензуры...“. Часть третья была. Мы станцевали танец, и после танца он..., — сказал Гарифуллин, — Арсений был невероятный человек».

Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.

Прощание с Арсением Курченковым назначено на завтра, 12 октября, с 12.00 до 15.00 в Казанском театре юного зрителя.

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